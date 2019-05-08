Дрезденская галерея выставит картину Вермеера в первозданном виде — с купидоном, ранее скрытым

Всемирно известную картину голландского художника Яна Вермеера «Девушка, читающая письмо у открытого окна» покажут в ее первозданном виде, сообщает ТАСС.

Исследования показали, что ранее на задней стене комнаты присутствовало изображение обнаженного купидона, которое позднее закрасили. Считалось, что Вермеер сам это сделал. Но инфракрасная рефлектография (технология анализа картин) выявила, что этот участок полотна был закрашен не самим Вермеером, а уже через много лет после создания шедевра и смерти художника. Промежуточный результат реставрационных работ покажут с 8 мая по 16 июня этого года в Дрезденской галерее.