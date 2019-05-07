Казанский суд начнет оглашение приговора по трагедии в ТЦ «Адмирал» 21 мая

Фото: «Реальное время»/ Роман Хасаев

Сегодня в казанском суде завершились прения по уголовному делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в марте 2015 года, где погибли 19 человек и получили ранения больше 60-ти.



Перед удалением в совещательную комнату судья Феликс Сабитов сообщил — оглашение приговора 12-ти фигурантам дела начнется 21 мая в 9 часов утра.

Напомним, судебное следствие по обстоятельствам трагедии заняло два года. В прениях гособвинитель Ольга Зарипова запросила для фигурантов 99 лет и 2 месяца лишения свободы. Самые большие сроки — от 14 лет до 14 лет и 10 месяцев — для руководителей ООО «Заря», фирмы-арендатора здания ТЦ.

Подсудимые в прениях просили об оправдательном приговоре. Экс-начальник отдела УФССП по РТ Жанна Алпарова и ее адвокаты заявляли о фальсификации доказательств.