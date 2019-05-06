Известный политтехног Петр Щедровицкий выступит в формате Public talk перед казанскими предпринимателями

21 мая 2019 года в Казани состоится Public talk с участием Петра Щедровицкого. Эксперт по политическим технологиям и стратегиям в менеджменте выступит перед молодыми предпринимателями с открытой лекцией на тему «Вызов новой промышленной революции: к чему быть готовым предпринимателю».

На наших глазах разворачивается новая промышленная революция — она как и раньше носит индустриальный характер. Формируется платформа технологий, которые будут лежать в основе следующего этапа промышленного роста. Меняются технологии и подходы, очевидно, что сложившиеся модели ведения бизнеса становятся неэффективными.

Мы поговорим как эффективно конкурировать в новых условиях, как масштабировать свой бизнес, выйти на мировой уровень, сделать регион привлекательным для инвестиций.

Спикер настроен не на абстрактный разговор о цифровом будущем, а на разбор конкретных разноплановых кейсов по трансформации бизнеса под существующие экономические реалии.

Участники мероприятия смогут получить детальный анализ ситуации как в своей, так и в смежных областях экономики. Имея опыт экспертной работы в разных производственных сферах, Петр Георгиевич Щедровицкий представит аудитории развернутые ответы на вопросы об успешной конкуренции в новых условиях, стратегическом мышлении управленцев, работе с кадровыми ресурсами. В ходе беседы он разберет факторы успеха российских предприятий на мировом рынке, угрозы и возможности, которые таит в себе новая промышленная революция.

Public talk с Петром Щедровицким будет интересен прежде всего представителям МСП, а также руководителям и ведущим сотрудникам производственных, сельскохозяйственных, добывающих и перерабатывающих предприятий, представителям государственных структур и учреждений, сотрудникам и студентам высших учебных заведений, представителям юридических и консалтинговых компаний.

Дата: 21 мая 2019 года.

Время: 17:00-19:00

Место: Assembly Hall КФУ (здание Института управления, экономики и финансов) по адресу: ул. Бутлерова, 4

Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию.