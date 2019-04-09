Генпрокуратура назвала основные причины авиакатастроф в России в 2018 году

Основными причинами авиакатастроф в России в 2018 году стали несоответствие образования пилотов и отсутствие надлежащего контроля за исполнением Государственной программы обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки.

По его данным, число авиационных «событий» выросло с 885 в 2017 году до 905 в 2018 году. Число граждан, погибших в результате произошедших катастроф, увеличилось с 54 до 135, пишет «РИА Новости».



В результате проверок отстранено от полетов 425 членов летных экипажей, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров и аннулировано 160 пилотских свидетельств.

Ранее сообщалось, что в 2018 году число погибших в результате крушения самолетов в России выросло в 2,5 раза. На территории бывшего СССР погибли 164 человека, из которых в России — 128. В 2017-м показатели составляли 74 и 51 соответственно.