В Брянской области с базы отдыха сбежал павлин, за него обещано вознаграждение

В Брянском районе одноименной области с одной из баз отдыха сбежал павлин, сообщают «Брянские новости».

Предполагается, что птица может находиться в лесу около села Домашово. Отмечается, что птица выросла среди людей, поэтому может наведаться в одно из частных хозяйств. За помощь в розыске павлина и достоверную информацию о его местонахождении обещано вознаграждение.

