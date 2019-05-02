В Брянской области с базы отдыха сбежал павлин, за него обещано вознаграждение
В Брянском районе одноименной области с одной из баз отдыха сбежал павлин, сообщают «Брянские новости».
Предполагается, что птица может находиться в лесу около села Домашово. Отмечается, что птица выросла среди людей, поэтому может наведаться в одно из частных хозяйств. За помощь в розыске павлина и достоверную информацию о его местонахождении обещано вознаграждение.
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