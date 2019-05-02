Новости общества

18:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Брянской области с базы отдыха сбежал павлин, за него обещано вознаграждение

17:57, 02.05.2019
В Брянской области с базы отдыха сбежал павлин, за него обещано вознаграждение
Фото: pixabay.com

В Брянском районе одноименной области с одной из баз отдыха сбежал павлин, сообщают «Брянские новости».

Предполагается, что птица может находиться в лесу около села Домашово. Отмечается, что птица выросла среди людей, поэтому может наведаться в одно из частных хозяйств. За помощь в розыске павлина и достоверную информацию о его местонахождении обещано вознаграждение.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров