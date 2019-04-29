The Washington Post: Трамп сделал 10 тыс. ложных заявлений за последние 2 года

С начала 2017 года президент США Дональд Трамп сделал более 10 тыс. ложных заявлений.

Как сообщает The Washington Post, с начала президентства Трамп делал около пяти ложных заявлений в день. За последние несколько месяцев эта цифра увеличилась до 23. Чаще всего президент США выступает с ложными заявлениями на митингах или на встречах с представителями СМИ.

Издание отмечает, что Трамп, несмотря на огромное количество ложных заявлений, выступает против «фейковых новостей».

Ранее Трамп высказал мнение, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы, незаконно передает информацию в СМИ.

