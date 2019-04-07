Трамп считает, что команда спецпрокурора Мюллера незаконно передает информацию прессе

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы, незаконно передает информацию в СМИ. Об этом Трамп заявил в своем Twitter.

При этом он подчеркнул, что фейковые СМИ создают свои истории с источниками или без.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного российскому вмешательству в выборы 2016 года. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter. Он признался, что знает только основной вывод, который говорит о том, что никакого сговора не было.