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Суд признал отца Дмитрия Захарченко виновным в растрате

11:27, 29.04.2019
Суд признал отца Дмитрия Захарченко виновным в растрате
Фото: pixabay.com

Мещанский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор отцу полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное агентство».

«Захарченко и Корьевкин совершили растрату денег банка в особо крупном размере», — цитирует судью «РИА Новости».

Наказание будет объявлено в ближайшее время, сейчас идет зачитывание приговора. Обвинение требует для Захарченко 5 лет колонии и штраф в 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что дело Виктора Захарченко было выделено из материалов в отношении полковника Захарченко.

Напомним, ранее суд частично удовлетворил иск к полковнику Захарченко на почти полмиллиарда рублей.

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