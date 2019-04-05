Суд частично удовлетворил иск к полковнику Захарченко на почти полмиллиарда рублей

Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства 484 млн рублей к бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБ и ПК) полковнику Дмитрию Захарченко и его пяти соответчикам.

В эту сумму входят облигации стоимостью $208 тыс., объекты недвижимости стоимостью 331 млн рублей, накопления от арендной платы за использование этих помещений в размере 35 млн рублей, ювелирные изделия с денежным эквивалентом, превышающим 10 млн рублей, а также $2,5 млн со счетов доверенных лиц полковника.

При этом суд отказался взыскать с Захарченко и его бывшей жены Яны Саратовцевой $320 тыс. как стоимость изъятых у последней украшений, пишет «Интерфакс».

Напомним, что Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позже ему были предъявлены обвинения по другим эпизодам. В конце 2017 года Никулинский районный суд изъял у Захарченко в пользу государства нелегального имущества на 9 млрд рублей. В 2018 году они были перечислены в бюджет.