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Происшествия

Суд частично удовлетворил иск к полковнику Захарченко на почти полмиллиарда рублей

17:47, 05.04.2019
Суд частично удовлетворил иск к полковнику Захарченко на почти полмиллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства 484 млн рублей к бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБ и ПК) полковнику Дмитрию Захарченко и его пяти соответчикам.

В эту сумму входят облигации стоимостью $208 тыс., объекты недвижимости стоимостью 331 млн рублей, накопления от арендной платы за использование этих помещений в размере 35 млн рублей, ювелирные изделия с денежным эквивалентом, превышающим 10 млн рублей, а также $2,5 млн со счетов доверенных лиц полковника.

При этом суд отказался взыскать с Захарченко и его бывшей жены Яны Саратовцевой $320 тыс. как стоимость изъятых у последней украшений, пишет «Интерфакс».

Напомним, что Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позже ему были предъявлены обвинения по другим эпизодам. В конце 2017 года Никулинский районный суд изъял у Захарченко в пользу государства нелегального имущества на 9 млрд рублей. В 2018 году они были перечислены в бюджет.

Происшествия
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