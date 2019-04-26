Оправдательный приговор по делу ТЦ «Адмирал» просит вынести защита руководства ООО «Заря»

Фото: "Реальное время"

Подсудимый директор ООО «Заря» Гусейн Гахраманов отказался от выступления в прениях, его отец и заместитель ООО Гюльгусейн Наджафов не стал говорить без переводчика, их адвокаты просили оправдать обоих по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал». Об этом с заседания казанского суда сообщает журналист «Реального времени".



Адвокат Гахраманова Марат Хусаинов напомнил суду хронологию четырех этапов обрушения здания торгового центра 11 марта 2015 года на протяжении почти пяти часов, отрицая выводы эксперта о лавинообразном характере обрушения. Он заявил, что люди под завалами оказались при третьем обрушении — в 14 часов 13 минут 11 марта 2015 года, почти через полтора часа после сигнала о ЧП.

Защитник считает, что огнестойкость здания соответствовала нормам, и у людей была возможность свободно его покинуть. Погибший под завалом сотрудник МЧС рисковал жизнью в силу профессии, все остальные — спасали товар, неоднократно забегая в здание, чему пожарные в нарушение законодательства не препятствовали, отмечал адвокат.

— Смерть потерпевших не состоит в прямой причинно-следственной связи с нарушением требований пожарной безопасности, — подчеркнул Хусаинов. — Подсудимый не мог и не должен был предвидеть, что в горевшее более полутора часов здание, минуя оцепление и применяя силу, будут проникать люди и в этот самый момент здание обрушиться.

Адвокат просил оправдать Гахраманова по всем статьям, включая уклонение от уплаты налогов, указывая на неверность подсчетов эксперта — тот не учел 15 млн рублей, выплаченный по упрощенной системе налогообложения.

Оправдания для своих клиентов также просили адвокаты Гульгусейна Наджафова и Николая Каекина. В данный момент в суде выступает защита гендиректора ЗАО УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина.

До защиты суд выслушал нескольких потерпевших, каждый из которых обвинял в трагедии 2015 года сотрудников Госпожнадзора, утверждая, что те не хотели тушить и не тушили. Примером иного подхода предприниматели назвали недавний пожар в ТЦ «Порт», с которым огнеборцы успешно справились.

Напомним, на прошлом заседании гособвинитель запросила для трех подсудимых руководителей «Зари» сроки до 14 лет и 10 месяцев колонии, а для Хайруллина — 9 лет и 10 месяцев.