Набсовет организации «Цифровая экономика» обсудит на ЦИПР проекты дорожных карт по сквозным цифровым технологиям

Очередное заседание наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» запланировано на форуме «Цифровая индустрия промышленной России», который пройдет с 22 по 24 мая 2019 года в Иннополисе Республики Татарстан.

Основной темой заседания набсовета «Цифровой экономики» станет обсуждение дорожных карт по сквозным технологиям цифровой экономики. Эти стратегические документы готовятся в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» (центры компетенций по этой тематике — ГК «Ростех» и ГК «Росатом»). Также на заседании набсовета будет рассмотрен вопрос участия институтов развития в реализации дорожных карт. Накануне заседания набсовета на ЦИПР пройдет публичное обсуждение дорожных карт с участием широкого круга экспертов.

К сквозным технологиям цифровой экономики относятся большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности. Помимо операторов в разработку документов вовлечено экспертное сообщество.

«Дорожные карты по сквозным технологиям должны быть внесены в правительство РФ уже в июне, поэтому очень важно рассмотреть статус по их разработке с участием ведущих российских компаний цифровой экономики», — дал комментарий помощник президента России, председатель наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» Андрей Белоусов.



Конференция ЦИПР — это актуальная межотраслевая площадка, созданная для консолидации отрасли и обеспечения глобального диалога представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.

Контакты для СМИ:

pr@cipr.ru

+7 903 103 04 63

+7 925 997 25 47