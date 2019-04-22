Впервые в Татарстане проведена независимая оценка условий оказания услуг в социальной и культурной сферах

Из различных бюджетов на сбор и обобщение информации о качестве оказываемых услуг организациями социальной сферы, образования и культуры в 2018 году было израсходовано 340 тысяч рублей. Из них в сфере культуры — 70 тыс. рублей, образования — 200 тыс. рублей, социального обслуживания — 70 тыс. рублей.



Такая оценка проводилась в Татарстане впервые — в соответствии с изменениями российского законодательства, предусматривающего теперь регулярный независимый анализ условий оказания услуг в социальной сфере, в том числе времени ожидания, сообщила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Всего за три года предстоит оценить 222 объекта образования, 46 учреждений культуры и 141 учреждение здравоохранения.

