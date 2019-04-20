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Происшествия

При пожаре в частном доме в Самарской области погибли два человека

10:31, 20.04.2019
При пожаре в частном доме в Самарской области погибли два человека
Фото: pixabay.com

В частном доме в селе Пестравка Самарской области произошел сильный пожар.

Инцидент случился в ночь на 20 апреля. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра. Огонь удалось локализовать за полчаса, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В результате ЧП погибли два человека – мужчина и женщина 1956 года рождения. Личность мужчины не установлена.

Причина пожара выясняется.

Напомним, ранее сообщалось, что число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье достигло 25 человек.

Происшествия
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