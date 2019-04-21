Мать Кокориных опубликовала видео за минуту до драки с чиновником Минпромторга РФ
Мать Александра и Кирилла Кокориных опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события, предшествующие драке в московском кафе с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком.
По словам матери футболиста, за минуту до удара ребята собирались уходить. Она подчеркнула, что никакой агрессии они не проявляли.
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Меня просили показать, что же происходило до удара. А за минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили. Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло. Но с его стороны был негатив и при после того как он нервно закрыл крышку ноутбука, сразу же видно как он говорит мерзкое слово матом. Это и стало началом конфликта. На хорошей аппаратуре это слово очень хорошо читается с его губ. Это точно не слово « хамло» о чем он говорил на суде????
Светлана Кокорина считает, что чиновник первым оскорбил компанию. Если смотреть запись в хорошем качестве, то по губам Пака видно, что он произносит не слово "хамло", о котором он говорил в суде, а ругается матом, заявила она.
На этой неделе Мосгорсуд оставил под арестом до 25 сентября футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов.
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