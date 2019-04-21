Мать Кокориных опубликовала видео за минуту до драки с чиновником Минпромторга РФ

Мать Александра и Кирилла Кокориных опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлены события, предшествующие драке в московском кафе с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком.

По словам матери футболиста, за минуту до удара ребята собирались уходить. Она подчеркнула, что никакой агрессии они не проявляли.

Светлана Кокорина считает, что чиновник первым оскорбил компанию. Если смотреть запись в хорошем качестве, то по губам Пака видно, что он произносит не слово "хамло", о котором он говорил в суде, а ругается матом, заявила она.

На этой неделе Мосгорсуд оставил под арестом до 25 сентября футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов.

