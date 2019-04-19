В Казани начался суд над руководством «ИнтехБанка»

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Сегодня в Вахитовском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела экс-руководителей «ИнтехБанка». Бывшие председатель правления Марсель Зарипов и первый зам Елена Наумова полностью признали вину в неправомерных действиях при банкротстве с ущербом 873,6 млн рублей и попросили рассмотреть их дело в особом порядке, передает с заседания журналист «Реального времени».

На старте процесса судья Адель Галеев уведомил присутствующих, что с гособвинителем Рамилем Галеевым они не родственники, а просто однофамильцы.

Почему обвинения банкиров переквалифицировали на менее тяжкую статью, какое имущество попало под арест и когда обвиняемых освободили от домашнего ареста?

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