NASA обнаружило новую экзопланету, сопоставимую по размерам с Землей

Национальное управление по аэронавтике и космосу США (NASA) сообщило об обнаружении новой экзопланеты, которая имеет близкие к Земле размеры.

Это первая подобная экзопланета, обнаруженная спутником TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite — спутник для исследования транзитных экзопланет).

Диаметр планеты с названием HD 21749c составляет 89% от диаметра Земли. Планета расположена на удалении 53 световых лет в созвездии Сетки. Она обращается вокруг звезды, которая имеет 70% масс Солнца, сообщается на сайте NASA.

Ученые предполагают, что экзопланета может иметь твердую поверхность и атмосферу. Тем не менее, жизнь на ней скорее всего отсутствует, так как температура на поверхности планеты может достигать 430 градусов по Цельсию.

Ранее группа европейских астрономов сообщила о возможном обнаружении второй экзопланеты в ближайшей к Солнцу звездной системе. Планета получила название Проксима c.