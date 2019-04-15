«Амедиатека» рассказала о причинах ночных сбоев во время трансляции «Игры престолов»

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Сервис «Амедиатека» прокомментировал жалобы пользователей на сбои во время ночной премьеры первой серии последнего сезона «Игры престолов». Количество желающих посмотреть серию оказалось в 10 раз выше прогнозов.

Нагрузка в период с 4 до 5 утра более чем в два раза превысила пиковые показатели просмотров предыдущего сезона «Игры престолов», что является рекордом сервиса, передает TJ. В компании добавили, что после этого серия показывалась на сайте без перебоев.

«Первая серия 8-го сезона появилась на сайте в 4.00 по московскому времени, как и было запланировано, но видео плохо загружалось либо вообще не запускалось примерно до 4.40. Это связано с тем, что одновременное количество пользователей на сервисе было в десять раз больше наших самых оптимистичных ожиданий», — цитирует издание ответ сервиса.

В «Амедиатеке» пояснили, что количество работающего оборудования было увеличено в 5 раз, но даже в этом случае трансляция выдавала сбои.

Кроме того, издание пишет, что студия озвучки «Кравец» не успевает вовремя готовить дублированный перевод серий. Причиной этому стали новые правила безопасности HBO. Теперь в день премьеры серии она будет появляться с закадровым переводом от студии «Новамедиа», а через неделю появится и дубляж от студии «Кравец».