Власти Казани к лету подготовят программу поддержки самозанятых

Власти Казани к лету этого года намерены подготовить программу поддержки самозанятых.

Работающие по приоритетным направлениям субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить кредит на сумму до 10 млн рублей на срок до трех лет под процентную ставку от 10,25 до 10,5%.

При этом городские власти будут субсидировать 6% от ставки в течение первых двух лет действия кредитного договора, передает ИА «Татар-информ».

Также власти Казани предлагают освободить самозанятых от штрафов в сфере благоустройства до конца 2019 года.

Ранее глава УФНС РФ по Татарстану Марат Сафиуллин рассказал, что с начала года число зарегистрировавшихся самозанятых в республике достигло 7,5 тысячи человек.