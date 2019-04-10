Власти Казани к лету подготовят программу поддержки самозанятых
Власти Казани к лету этого года намерены подготовить программу поддержки самозанятых.
Работающие по приоритетным направлениям субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить кредит на сумму до 10 млн рублей на срок до трех лет под процентную ставку от 10,25 до 10,5%.
При этом городские власти будут субсидировать 6% от ставки в течение первых двух лет действия кредитного договора, передает ИА «Татар-информ».
Также власти Казани предлагают освободить самозанятых от штрафов в сфере благоустройства до конца 2019 года.
Ранее глава УФНС РФ по Татарстану Марат Сафиуллин рассказал, что с начала года число зарегистрировавшихся самозанятых в республике достигло 7,5 тысячи человек.ОбществоВласть Татарстан
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