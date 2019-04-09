Microsoft разрешил вынимать флешку из компьютера без «безопасного извлечения»

Компания Microsoft разрешила пользователям Windows 10 вынимать флешку и не ждать при этом разрешения на «безопасное извлечение».

Теперь в операционной системе по умолчанию стоит настройка «быстрое извлечение», говорится в блоге компании Microsoft. С ней USB-устройство «готово к извлечению в любое время».

Ранее Microsoft выпустила предупреждение для пользователей о скором окончании поддержки операционной системы Windows 7. В блоге компании сообщается, что это произойдет с 14 января 2020 года. Microsoft с 18 апреля будет предупреждать пользователей о прекращении поддержки Windows 7.