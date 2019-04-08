Роскосмос озадачился мотивацией специалистов к более качественной работе

Роскосмос начал реализовывать проект по повышению качества труда работников предприятий отрасли, сообщает ТАСС.

Самых усердных сотрудников в госкорпорации станут поощрять. В Роскосмосе рассчитывают, что так у персонала усилится интерес в повышении эффективности выполнения работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Роскосмос потратит 22 млн рублей на празднование Дня космонавтики в Кремлевском дворце в пятницу, 12 апреля. Соответствующие данные опубликованы на сайте госзакупок. Отмечается, что госкорпорация будет проводить мероприятие на собственные средства. На него будут приглашены представители власти, космонавты и ветераны ракетно-космической отрасли. Всего до 5 тысяч гостей.



