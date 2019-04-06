Трамп признался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященного российскому вмешательству в выборы 2016 года. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

Он признался, что знает только основной вывод, который говорит о том, что никакого сговора не было.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Сенат не нашел никаких связей между ним и Кремлем.

«Возглавляющий комитет по разведке сенатор Ричард Бёрр только что заявил, что после почти двух лет, около двухсот опросов и тысяч проверенных документов они не нашли никаких связей между Трампом и Россией!» — написал Трамп в Twitter.



