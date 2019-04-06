В Киргизии ужесточили наказание за похищение невест, похитителям грозит 10 лет лишения свободы

Лидер неправительственной правозащитной организации «Женский банк мира» Гульсана Абытова рассказала, что в Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью вступления в брак, сообщает «Интерфакс».

За это преступление было решено увеличить срок лишения свободы с 7 до 10 лет. Кроме того, ужесточили наказание для лиц, которые вынуждают несовершеннолетних девушек к вступлению в брак. Они должны будут заплатить штраф в размере, превышающем $3 тысячи. Последний раз наказание за похищение невесты ужесточали в 2013 году, но с тех пор, по словам Абытовой, ситуация особо не изменилась.