В Казани состоится VI Всероссийский образовательный форум Russian PR Week 2019

С 25 по 27 апреля в Казани в шестой раз состоится ежегодный Всероссийский интерактивный форум Russian PR Week 2019. Организаторами мероприятия выступили студенческая организация COM²unity (бывш. РАССО) и преподаватели кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

Современная медиасфера переполнена контентом. Разобраться и не запутаться в нем вам помогут специалисты со всей страны. Этой весной в качестве спикеров просвещать всех любителей рекламы и PR будут: заместитель главного редактора журнала «Дом 2» Антон Беккужев. Он поделится секретами продвижения журнала в социальных сетях. PR-директор Citymobil, а в прошлом руководитель пресс-службы социальной сети Вконтакте Георгий Лобушкин, а также спикер академии TargetHunter Сергей Венцерев. SMM менеджер сети магазинов Магнит Андрей Лыско расскажет о всех подводных камнях в digital сфере. Директор по развитию креативного агентства Red Keds Петр Губанов расскажет, как сотрудничать с творческими людьми, чтоб не сойти с ума. Если вам этого мало, то создатель самого популярного сообщества MDK, с числом подписчиков более 10 миллионов человек Роберто Панчвидзе разубедит вас, а PR-менеджер бара Баззар и Chalbar Хабибуллина Диана расскажет о том, как превратить свою жизнь в вечеринку.

В этом году форум будет длиться три дня, которые точно запомнятся своей насыщенностью. Спикеры отрасли соберутся на одной площадке, чтобы поделиться собственными знаниями, ошибками и советами, а в дополнении ответить на все вопросы слушателей. Помимо выступлений в программе будут конкурсы с подарками от спонсоров, командная викторина REQUZIT от Бориса Баумана и ежегодная олимпиада, где участники смогут проверить свои знания в сфере рекламы и PR. В честь закрытия форума состоится тематическая вечеринка #напиаримся, которая позволит развить нетворкинг всем участникам мероприятия и отдохнуть после плодотворной работы. А для гостей из других городов организаторы предусмотрели вечернюю экскурсию по Казани. Желающих принять участие в форуме много, поэтому по традиции площадкой для проведения станет Актовый зал Института экономики, управления и финансов КФУ, по адресу: ул. Бутлерова, 4.

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Пресс-служба RPRW

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