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Глава Apple попросил Китай стать более открытым ради развития мировой экономики

21:33, 23.03.2019
Глава Apple попросил Китай стать более открытым ради развития мировой экономики
Фото: pxhere.com

Глава американской корпорации Apple Тим Кук обратился с призывом к Китаю: он просит стать страну более открытой миру, сообщает ТАСС.

Это способствовало бы развитию и восстановлению глобальной экономики и достижению взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, ранее глава Apple Тим Кук заявил, что новинки компании «сорвут пользователям крышу». Об этом он сказал на общем собрании в штаб-квартире корпорации в Купертино. По его словам, он никогда не был так оптимистичен перед презентацией новых гаджетов. Речь идет о часах Apple Watch, наушниках AirPods. Изменения ожидаются в ноутбуке MacBook Air, говорится в официальном сообщении компании.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
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