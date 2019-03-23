Глава Apple попросил Китай стать более открытым ради развития мировой экономики

Глава американской корпорации Apple Тим Кук обратился с призывом к Китаю: он просит стать страну более открытой миру, сообщает ТАСС.

Это способствовало бы развитию и восстановлению глобальной экономики и достижению взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, ранее глава Apple Тим Кук заявил, что новинки компании «сорвут пользователям крышу». Об этом он сказал на общем собрании в штаб-квартире корпорации в Купертино. По его словам, он никогда не был так оптимистичен перед презентацией новых гаджетов. Речь идет о часах Apple Watch, наушниках AirPods. Изменения ожидаются в ноутбуке MacBook Air, говорится в официальном сообщении компании.