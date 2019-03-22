Ватерполисты «Синтеза» обыграли «Динамо СШОР» в матче Суперлиги

Ватерполисты «Синтеза» победили «Динамо СШОР» в первом из двух матчей заключительного 14-го тура регулярного чемпионата России (Суперлига).



Игра состоялась в Казани в плавательном бассейне «Оргсинтез» и завершилась победой хозяев со счетом 18:8.

Вторая игра между командами пройдет завтра, 23 марта, в Казани и начнется в 18.00 по московскому времени. Перед ней состоятся праздничные торжества в честь 45-летия «Синтеза», сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в 13-м туре чемпионата России по водному поло «Синтез» одержал победу над подмосковным «Штурмом — 2002».