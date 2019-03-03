Ватерполисты «Синтеза» обыграли «Штурм — 2002» со счетом 16:8

«Синтез» в рамках выездного 13-го тура чемпионата России по водному поло одержал победу на «Штурмом — 2002», сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Итог матча — 16:8 в пользу казанских спортсменов. Игры следующего и заключительного тура регулярного чемпионата России по водному поло сезона 2018 — 2019 гг. ватерполисты «Синтеза» проведут в конце марта в Казани против астраханского «Динамо СШОР».

Напомним, ранее сообщалось, что казанский «Синтез» уверенно переиграл подмосковный «Штурм-2002» в матче Кубка России по водному поло среди мужских команд. Встреча прошла в Казани в плавательном бассейне «Оргсинтез» и завершилась победой хозяев со счетом 12:5. Таким образом, «Синтез» вышел в финал Кубка России.