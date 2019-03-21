Правительство РФ на три месяца продлит соглашение с нефтяными компаниями по ценам на топливо

Правительство РФ решило продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации топливного рынка еще на три месяца.

По словам вице-премьера Дмитрия Козака, для нефтяников будет скорректирован ряд обязательств.

Вице-премьер РФ уточнил, что правительство готово снизить требования по темпам увеличения поставок топлива на внутренний рынок с текущих 3%.



По его словам, это решение будет приниматься в рамках ЕврАзЭС, поэтому может занять «какое-то время», передает «Интерфакс».

Ранее Дмитрий Козак рассказал, что власти хотят уйти от ручного управления ценами на топливо и отказаться от механизма соглашения с нефтяниками.