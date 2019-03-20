В Башкирии директора цирка оштрафовали на 20 тысяч рублей за неисполнение решения суда

Директора цирка «Триумф», в отношении которого дознаватели возбудили уголовное дело за неисполнение решения суда, признали виновным, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

19 декабря 2018 года, согласно определению Октябрьского районного суда Уфы, судебные приставы запретили ООО «Цирк «Триумф» использовать помещение цирка-шапито. В нем были обнаружены нарушения требований пожарной безопасности. Проверки показали, что руководство цирка без устранения нарушений возобновило деятельность в помещении «Триумфа». Помещения пришлось повторно опечатать. В отношении директора возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Суд признал директора виновным, ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе суд окончательно запретил эксплуатацию здания цирка-шапито «Триумф». Согласно решению, объект не соответствует требованиям пожарной безопасности.



