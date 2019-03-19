В аэропорту Тегерана при посадке загорелся самолет

Во время посадки в международном аэропорту «Мехрабад» в Тегеране на борту пассажирского самолета произошел пожар.

Как сообщают местные СМИ, на борту в этом момент находилось около 100 пассажиров.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия находятся 10 карет скорой помощи и бригады пожарных, передает телеканал PressTV.

Ранее самолет авиакомпании «ЮТэйр» при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла. В результате инцидента пострадали 18 человек, среди которых трое детей.