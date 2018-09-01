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Происшествия

«ЮТэйр» выплатит компенсации пассажирам после ЧП с самолетом в Сочи

21:29, 01.09.2018
«ЮТэйр» выплатит компенсации пассажирам после ЧП с самолетом в Сочи
Фото: скриншот видео youtube.com

Авиакомпания «ЮТэйр» заплатит компенсации всем пассажирам самолета, совершившего аварийную посадку в Сочи.

Напомним, что сегодня самолет авиакомпании «Ютэйр» при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла.

По информации Минздрава РФ, пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Госпитализированы шесть человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего.

Происшествия
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