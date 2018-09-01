«ЮТэйр» выплатит компенсации пассажирам после ЧП с самолетом в Сочи

Авиакомпания «ЮТэйр» заплатит компенсации всем пассажирам самолета, совершившего аварийную посадку в Сочи.

Напомним, что сегодня самолет авиакомпании «Ютэйр» при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла.

По информации Минздрава РФ, пострадали 18 человек, среди которых трое детей. Госпитализированы шесть человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта. Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего.