Конгресс PRC Russia&CIS пройдет в Санкт-Петербурге

Конгресс по нефтехимии и нефтепереработке: Россия и СНГ пройдет в Санкт-Петербурге с 30 сентября по 1 октября 2019 года.

Конгресс — место встречи всех участников рынка даунстрим: ВИНK, НПЗ, НХК, EPC, лицензиаров, генподрядчиков, проектных институтов и госструктур из России, стран СНГ и Европы. Традиционно среди них — различные подразделения «ЛУКОЙЛа», «Газпромнефти», «СИБУРа», Министерства энергетики России и Казахстана, Министерства экономического развития России и другие.

Деловая программа конгресса включает десять сессий, в том числе две пленарные. Ключевые тематики:

Углеродный налог и ограничение на импорт: прогнозы.

Импортозамещение: практические кейсы от конечных пользователей.

Отечественные технологии глубокой переработки нефти.

Перспективные изменения в связи с принятыми в ЕЭС требованиями к возобновляемым компонентам в моторных топливах.

Тенденции углеродного рынка в свете регулирования выбросов парниковых газов.

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Особое внимание уделяется рынку стран СНГ, который вызывает повышенный интерес среди европейских и российских компаний. Представители этого региона — АО «Узбекнефтегаз», АО НК «КазМунайГаз», ТОО «Объединенная химическая организация», ОАО «Кыргызнефтегаз» совместно с госструктурами и региональными НПЗ представят свои доклады на сессиях в первый и второй день конгресса. Особенный ажиотаж традиционно вызывает пленарная сессия второго дня конгресса, посвященная обзору тенденций рынка СНГ и рассмотрению дальнейших направлений развития.