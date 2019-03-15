Скончался сын Мустая Карима Ильгиз

В Москве скончался писатель, переводчик, член Союза писателей СССР, сын народного поэта Мустая Карима Ильгиз.

Причиной смерти стала болезнь, сообщает «Башинформ».

Ильгиз Каримов родился 10 января 1942 года. Работал в газете «Литературная Россия», журналах «Молодой коммунист» и «Оракул». Был сотрудником Государственного комитета по телевидению и радиовещанию СМ СССР.

Также он перевел на русский язык несколько произведений Мустая Карима, в ом числе «Оҙон-оҙаҡ бала саҡ» («Долгое-долгое детство») и «Ғүмер миҙгелдәре» («Мгновения жизни»). Ильгиз Каримов является автором литературных эссе, театральных инсценировок. В их числе «Луна и листопад» по повести «Помилование» для Русского театра (в соавторстве с Айдаром Хусаиновым), «Батя Ялалетдин» для Национального молодежного театра им. Мустая Карима.