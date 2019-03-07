Viber получил новое обновление

У мессенджера Viber появилось новое важное обновление, теперь у приложения есть темная тема оформления, сообщает «Российская газета».

Пока она доступна только для владельцев android-устройств. Помимо нового оформления, в мессенджере заработал новый поисковый механизм.

Напомним, ранее сообщалось, что мессенджер Viber обновился до 10-й версии и получил новые функции. У него обновился интерфейс, который стал более понятным. Например, все личные и групповые чаты, чат-боты и любимые сообщества доступны в основном списке диалогов. Иначе выглядит и экран вызовов: последние из них, список контактов, управление звонками сгруппированы в одной вкладке.