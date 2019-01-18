«Синтез» обыграл «Штурм-2002» и вышел в финал Кубка России
Казанский «Синтез» уверенно переиграл подмосковный «Штурм-2002» в матче Кубка России по водному поло среди мужских команд.
Встреча прошла в Казани в плавательном бассейне «Оргсинтез» и завершилась победой хозяев со счетом 12:5.
Таким образом, «Синтез» вышел в финал Кубка России, где завтра встретится с победителем пары «Спартак-Волгоград» — «Динамо».
Накануне «Синтез» обыграл петербургскую «Балтику» со счетом 13:6. В другом матче подмосковный «Штурм-2002» переиграл казанский «Синтез-УОР» со счетом 12:6.СпортВодные виды спорта Татарстан
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