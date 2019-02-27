Decathlon заморозил продажи спортивных хиджабов во Франции

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Сеть Decathlon отложила старт продаж спортивных хиджабов во Франции из-за критики и потока угроз. В компании объяснили решение заботой о безопасности сотрудников.

«Столкнувшись с разгоревшейся полемикой и угрозами <…>, мы, прежде всего, хотим разрядить ситуацию <…>, мы замораживаем запуск продаж хиджабов во Франции, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников», — сообщил Decathlon в Twitter.

Suite à de nombreux débats internes, et pour garantir la sécurité de nos collaborateurs en France: pic.twitter.com/0IePfSUkm9

— Decathlon (@Decathlon) February 26, 2019

По данным компании, только за утро 26 февраля клиентская служба во Франции получила более 500 звонков и электронных писем с негативным содержанием по поводу этого товара. Досталось и сотрудникам магазина, в адрес которых сыпались оскорбления и угрозы, иногда даже с применением физической силы.