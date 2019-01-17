В «Опоре России» заявили, что РФ по производительности труда отстала от мировых лидеров на 200—500%

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в ходе Гайдаровского форума заявил, что Россия по производительности труда отстает от мировых лидеров на 200—500%.

«Экономический рост России абсолютно возможен. Все крупнейшие мировые компании достигли предела своей производительности. Рост производительности труда, эффективности на 1-2% считается радостью. Сегодня наше отставание в производительности труда на 200—500% — это колоссальный потенциал для роста», — цитирует его ТАСС.

Он назвал производительность труда «второй нефтью».

«Надо просто уметь ее добыть. Как ее добыть? Нужно построить такую систему, в которой будет минимальное контролирующее воздействие со стороны государства, минимальное количество чиновников. Это должно быть некое правило, которое изменит культуру, мотивы поведения труда, сделает производительность труда выгодной», — подчеркнул Пищальников.

Ранее Татарстан вошел в число регионов для проведения пилотного проекта по организации деятельности центров занятости на основе утвержденных единых требований в рамках нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», который стартует в 2019 году.