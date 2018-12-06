В Казани на строительстве ЖК разбился строитель из Кореи

Новая трагедия на казанской стройке. 5 декабря днем на территории стройплощадки по улице Тэцевской в Авиастроительном районе найден мертвым 40-летний строитель с признаками падения с высоты, сообщает Следком по РТ.

Источники «Реального времени» в правоохранительных органах уточняют, погибший был гражданином Корейской Народно-Демократической Республики, а сам стройобъект может иметь отношение к ЖК «Острова».

Проводится доследственная проверка.

Тем временем сотрудники ФСБ и МВД выявили схему легализации мигрантов с фиктивной сдачей экзаменов по русскому языку в шести регионах страны.