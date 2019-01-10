Журналисты нашли «незаконные» товары на AliExpress

В России стали нередкими случаи уголовных дел, возбуждаемых из-за заказа покупки «шпионских» товаров. Журналисты отобрали ряд товаров, покупка которых может грозить российскому гражданину проблемами.

Главную опасность несут в себе очки для ведения скрытой аудио- и видеозаписи, пишет News.ru. При их покупке есть опасность стать фигурантом дела об обороте «шпионской» техники.

Кроме того, сомнительными являются наборы отмычек, насосы для слива бензина, магниты для снимания защитных клипс и кольца с выкидным лезвием.