Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске достигло 37 человек

Спасатели обнаружили тело 37-го погибшего при обрушении подъезда в Магнитогорске. Остается найти еще четверых пропавших без вести.

«Из 37 погибших опознаны 22, из шести погибших детей опознано трое, поиски еще четверых погибших ведутся», — приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службы МЧС РФ.

Также, по его информации, угроза обрушения завалов на месте разбора завалов остается.

«Разбор завалов продолжается по той же схеме. Сначала проводится осмотр завалов, потом манипулятор показывает содержимое и опускают его после одобрения в кузов, где уже смотрят», — цитирует агентство представителя ведомства.

Напомним, что накануне стало известно о 24-ом погибшем.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. Появившиеся версии о теракте были оперативно опровергнуты. В Челябинской области 2 января объявлено днем траура.