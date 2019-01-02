Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 24

Фото: Салават Ахметзянов

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 24. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В настоящее время неизвестной остается судьба еще 17 жильцов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. В Челябинской области 2 января объявлено днем траура.

