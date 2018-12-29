Следком опубликовал видео момента убийства топ-менеджера подрядчика «Лукойла»

Следственный комитет опубликовал видео момента убийства учредителя компании-подрядчика «Лукойла» Шалвы Шаляхова.

На кадрах видно, как топ-менеджер и его спутница заходят в лифт, но через несколько минут кабина возвращается на этаж. Через двери видно, как над телом мужчины склонился незнакомец в черном пуховике и маске. Подозреваемый уже задержан.

Напомним, учредитель компании «Мастер-Нефть» Шалва Шаляхов был найден мертвым в подъезде жилого дома в Москве. Следком возбудил уголовное дело об убийстве.

Нефтесервисная компания «Мастер-Нефть» является основным подрядчиком при проведении работ по ремонту скважин на объектах предприятий «Лукойл — Западная Сибирь» и «Лукойл — Коми».