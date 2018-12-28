Пробки в Казани достигли 9 баллов
Пробки в Казани вновь достигли 9 баллов. Наибольшие проблемы с движением наблюдаются на дорогах центра города.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднен проезд по улицам Карла Маркса, Тихомирнова, Пушкина и Татарстан. Красным также отмечены ул. Саид-Галеева, Лево-Булачная и Салимжанова.
Также пробки скапливаются на Достоевского, Ершова и Профсоюзной.
Стоит также Назарбаева (Эсперанто), Родины, проспект Победы, Ямашева, Амирхана, Мусина, Чистопольская, Декабристов и Тэцевская.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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