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Пробки в Казани достигли 9 баллов

15:26, 28.12.2018
Пробки в Казани достигли 9 баллов
Фото: скриншот

Пробки в Казани вновь достигли 9 баллов. Наибольшие проблемы с движением наблюдаются на дорогах центра города.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднен проезд по улицам Карла Маркса, Тихомирнова, Пушкина и Татарстан. Красным также отмечены ул. Саид-Галеева, Лево-Булачная и Салимжанова.

Также пробки скапливаются на Достоевского, Ершова и Профсоюзной.

Стоит также Назарбаева (Эсперанто), Родины, проспект Победы, Ямашева, Амирхана, Мусина, Чистопольская, Декабристов и Тэцевская.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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