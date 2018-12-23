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Сегодня в Татарстане снег и до -13

05:32, 23.12.2018
Сегодня в Татарстане снег и до -13
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 23 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальные температуры воздуха днем составят от -8 до -13 градусов. В Казани днем ожидается от -8°С до -11°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -10°С до -13°С.

Общество Татарстан
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