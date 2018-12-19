Депутаты Госсовета проголосовали за изменения в бюджете Татарстана

Депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за поправки в закон о бюджете республики. В результате дефицит бюджета уменьшился на 5,5 млн рублей и составит 9,4 млрд рублей.



Доходная часть бюджета республики на 2018 год за счет поступления дополнительных доходов увеличилась до 272,33 млрд рублей, расходная — до 281,43 млрд.

Как сообщил депутатам министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, увеличение расходной части на 20,3 млрд рублей предполагает использование этих денег на социально значимые и спортивно-культурные мероприятия.

По его словам, «дефицит бюджета полностью покрывается за счет остатков на конец года».

Ранее сообщалось, что консолидированный бюджет Татарстана к концу 2018 года составит порядка 316,4 млрд рублей.