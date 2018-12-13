В Татарстане запустят электронную запись в миграционную службу

В новом году в Татарстане заработает предварительная интернет-запись на услуги миграционной службы. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МВД.



В настоящее время, чтобы попасть на прием в УВМ по вопросам получения разрешения на временное проживание, вида на жительство и других услуг, иностранные граждане вынуждены по несколько часов стоять в живой очереди к дверям ведомства безо всякой гарантии, что им достанется заветный талон.

Подробнее о причинах дефицита талонов, мерах, которые ведомство предпринимает, чтобы исключить спекуляцию талонами со стороны посредников, и новых видах помощи, которую оказывает иностранцам УВМ, читайте в нашем материале.