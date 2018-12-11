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Госдума одобрила ликвидацию унитарных предприятий

20:33, 11.12.2018
Госдума одобрила ликвидацию унитарных предприятий
Фото: minsvyaz.ru

Госдума одобрила в первом чтении проект закона по ликвидации унитарных предприятий к 2021 году.

Согласно законопроекту, унитарные предприятия будут преобразованы в акционерные общества или в бюджетные учреждения в течение двух лет, говорится в пояснительной записке к документу.

Идея по упразднению унитарных предприятий принадлежит Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Чтобы защитить рынки, служба добивалась ликвидации к 2021 году уже работающих унитарных предприятий и запрета на создание новых (с некоторыми исключениями, например, по решению президента или правительства).

Отмечается, что на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 18,6 тыс. унитарных предприятий.

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