Госдума одобрила ликвидацию унитарных предприятий

Госдума одобрила в первом чтении проект закона по ликвидации унитарных предприятий к 2021 году.



Согласно законопроекту, унитарные предприятия будут преобразованы в акционерные общества или в бюджетные учреждения в течение двух лет, говорится в пояснительной записке к документу.



Идея по упразднению унитарных предприятий принадлежит Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Чтобы защитить рынки, служба добивалась ликвидации к 2021 году уже работающих унитарных предприятий и запрета на создание новых (с некоторыми исключениями, например, по решению президента или правительства).

Отмечается, что на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 18,6 тыс. унитарных предприятий.

