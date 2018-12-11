«Громко плакал»: жительницу Татарстана посадили за пытки 8-месячного сына ножом

Виновной в истязании своего ребенка и неисполнении обязанностей по его воспитанию признана 24-летняя жительница Татарстана Аделина Хайрнасова. Ютазинский райсуд приговорил ее к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима, сообщает Следком по РТ.

По версии следствия, в сентябре этого года молодая женщина ударила своего восьмимесячного сына ножом в область шеи и нанесла ему не меньше шести поверхностных порезов на груди и животе. А затем позвонила своей матери и попросила вызвать врачей.

В момент преступления женщина находилась в нетрезвом состоянии, установили следователи. Сама Хайрнасова объяснила свои действия так: ребенок громко плакал, и она не могла его успокоить.

Приговор суда еще не вступил в силу.

Ранее 23-летнюю жительницу Чистополя заподозрили в покушении на убийство трехмесячной дочери. По версии Следкома, она выбросила ребенка из окна.