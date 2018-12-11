Депутатам Госсовета Удмуртии вновь разрешили собирать наказы избирателей

Депутаты Госсовета Удмуртии приняли новый закон о наказах избирателей. Согласно ему каждый депутат вправе включить в перечень наказов на следующий год до 1 апреля не более пяти предложений от избирателей.

Предложения вносятся избирателями на собраниях, они могут касаться вопросов благоустройства, ЖКХ, транспорта, образования, культуры, спорта, входящих в круг компетенции местных органов власти.

Мероприятия по реализации собранных наказов избирателей могут быть включены в адресную инвестиционную программу республики, планы правительства и органов местного самоуправления, а финансирование осуществляться соответственно за счет адресной инвестпрограммы, межбюджетных трансфертов в местные бюджеты. При этом в принятом документе не указывают объемы финансирования. Отказался назвать возможные суммы журналистам и председатель Госсовета Алексей Прасолов.

Ранее в Удмуртии действовал другой закон о наказах избирателей, по которому на каждого депутата Госсовета в бюджете республики предусматривалось по 1 млн рублей на исполнение наказов. Однако его действие пришлось прекратить из-за протестов Минфина РФ, который посчитал его нарушением принципа межбюджетных отношений региона и муниципалитетов.