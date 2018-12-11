«Башавтотранс» отозвал иск о защите деловой репутации к ProUfu.ru

Компания «Башавтотранс» отозвала из арбитражного суда Башкирии исковое заявление о защите деловой репутации, поданное к издательской компании «Семь вершин», которая развивает газету «Бонус» и портал ProUfu.ru, а также к журналисту Рамилю Рахматову.

В марте этого года предприятие просило признать несоответствующей действительности и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, опубликованную в серии статей ProUfu.ru под заголовком «Большой хапок». В материале говорилось о якобы незаконных схемах отчуждения госимущества, в том числе в поле зрения СМИ попал «Башавтотранс».

Истец отозвал заявление после смены руководства Башкирии. Суд принял отказ от иска, «так как он не противоречит действующему законодательству и не нарушает интересы других лиц», пишет «Коммерсант».

Напомним, в конце октября был уволен директор «Башавтотранса» Разим Махиянов.

