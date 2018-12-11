Нижегородская энергетическая компания приобретет Cadillac Escalade почти за 5 млн рублей

Нижегородское ООО «Новая электрическая сеть», принадлежащее Сергею Ананьеву и занимающееся передачей электроэнергии, собирается закупить автомобиль. На внедорожник Cadillac Escalade компания готова потратить 4,95 млн рублей.

Заявки от потенциальных продавцов будут приниматься компанией до 20 декабря, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок.



Согласно техзаданию, рабочий объем двигателя должен быть около 6,2 литра, двигатель должен быть бензиновым, мощностью от 405 до 410 л. с. Колеса должны быть 22-го радиуса. При этом подчеркивается, что автомобиль должен быть исключительно 2016 года выпуска, с пробегом от 24 до 25,5 тысячи километров.